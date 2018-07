México confirma Miguel Herrera como técnico na Copa do Mundo de 2014

CIDADE DO MÉXICO - Depois de ajudar o México a garantir vaga na Copa do Mundo de 2014, após triunfo sobre a Nova Zelândia na repescagem das Eliminatórias, o técnico Miguel Herrera foi oficialmente confirmado como treinador da seleção mexicana no Mundial que será realizado no Brasil.

Herrera recebeu apoio unânime para seguir no cargo depois da realização de uma assembleia que contou com a participação de representantes de 18 clubes que integram a primeira divisão do futebol mexicano. Ele havia dirigido a seleção do país de forma interina diante da Nova Zelândia e acabou se tornando o único candidato escolhido a ocupar a função de forma efetiva.

"Foi apresentado um plano de trabalho que incluía a proposta da chegada de Miguel Herrera como técnico e Ricardo Peláez como diretor esportivo, e ela foi aceita", disse Héctor González Iñarritu, diretor de seleções nacionais da Federação Mexicana de Futebol (FMF), na noite da última segunda-feira.

Herrera foi o terceiro técnico a assumir a seleção mexicana em um período de três meses, depois de ter sido chamado às pressas para tentar classificar o México para Copa. Ele aceitou o desafio, mesmo sem largar o comando do América, o time mais popular do país.

Iñarritu não revelou os valores do novo acordo fechado com o treinador, mas avisou que o contrato é valido até o Mundial, com opção de renovação de acordo com o desempenho do México na competição. "Os contratos na Federação Mexicana são abertos e não há data de vencimento porque estão em evolução constante", explicou o dirigente, confirmando também que os mexicanos farão cinco amistosos de preparação para a Copa, sendo o primeiro deles contra a Coreia do Sul, em janeiro.

O México conhecerá os seus três primeiros adversários na Copa nesta sexta-feira, quando acontecerá o sorteio dos grupos da competição na Costa do Sauípe, na Bahia.