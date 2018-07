México confirma que jogará Copa América com sub-23

Na última reunião do Comitê Executivo da Conmebol, realizado nesta semana em Assunção, se decidiu "analisar com mais ênfase os convites futuros à Copa América em virtude de que Japão e México iriam ao grande torneio com seleções sem seu máximo potencial".

Como resposta, Compeán tratou de defender a decisão do México. "Por resolução da Concacaf só podemos enviar à Copa América o nosso time de jovens de até 22 anos, reforçado com cinco titulares maiores de 23 anos. Então, nossa seleção principal irá à Copa Ouro, organizada pela Concacaf".

Compeán, porém, prometeu que a equipe será competitiva. "Os jovens que estarão no torneio, a ser disputado na Argentina, dentro de pouco tempo serão nossas estrelas e, além disso, serão eles os representantes do México no torneio pré-olímpico classificatório para os Jogos Olímpicos de Londres/2012".