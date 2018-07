México conquista seu segundo título do Mundial Sub-17 A seleção mexicana conquistou, em jogo encerrado na noite do último domingo, o seu segundo título do Mundial Sub-17 de Futebol. Atuando em casa, no Estádio Azteca, na Cidade do México, o país garantiu o troféu ao vencer o Uruguai por 2 a 0, com gols de Antonio Briseno e Giovani Casillas na decisão.