México corta Jonathan dos Santos e define convocados

O jovem meia Jonathan dos Santos, jogador de 20 anos do Barcelona, foi cortado da lista definitiva da seleção mexicana para a Copa do Mundo da África do Sul. Os 23 convocados foram anunciados nesta segunda-feira pela Federação Mexicana de Futebol.

Irmão de Giovani dos Santos, atacante do Galatasaray que também já atuou no Barcelona e ira à Copa, Jonathan atuou em duas das três partidas amistosas disputadas pelo México na preparação para o Mundial. Na goleada sobre Gâmbia por 5 a 1, neste domingo, ele participou de todo o jogo.

"Jonathan é um jogador de 20 anos, com muito futuro, com um grande profissionalismo e que nesta ocasião não realizará o seu sonho. Mas sei que haverá um longo caminho para Jonathan na seleção", afirmou o dirigente Néstor de la Torre.

Foram confirmadas, por outro lado, as presenças do zagueiro Rafael Márquez e do atacante Carlos Vela, duas das principais estrelas da equipe. O México está no Grupo A, ao lado de França, África do Sul e Uruguai.

Confira os 23 jogadores convocados:

Goleiros - Guillermo Ochoa (América), Óscar Pérez (Chiapas), Luis Ernesto Michel (Guadalajara).

Defensores - Rafael Márquez (Barcelona, Espanha), Ricardo Osorio (Stuttgart, Alemanha), Héctor Moreno (AZ Alkmmar, Holanda), Francisco Rodríguez (PSV Eindhoven, Holanda), Carlos Salcido (PSV Eindhoven, Holanda), Paúl Aguilar (Pachuca), Efraín Juárez (Pumas UNAM).

Meio-campistas - Jonny Magallón (Guadalajara), Jorge Torres Nilo (Atlas), Gerardo Torrado (Cruz Azul), Israel Castro (Pumas UNAM), Andrés Guardado (Deportivo La Coruña, Espanha).

Atacantes - Pablo Barrera (Pumas UNAM), Adolfo Bautista (Guadalajara), Alberto Medina (Guadalajara), Cuauhtémoc Blanco (Veracruz), Javier Hernández (Guadalajara), Giovani dos Santos (Galatasaray, Turquia), Guillermo Franco (West Ham, Inglaterra), Carlos Vela (Arsenal, Inglaterra).