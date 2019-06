México derrota a Costa Rica nos pênaltis e avança à semifinal da Copa Ouro

A primeira semifinal da Copa Ouro foi definida neste sábado. O México teve de suar para derrotar a Costa Rica e só conseguiu confirmar sua passagem à fase seguinte nos pênaltis, depois de empatar em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. Os mexicanos vão medir forças no estágio seguinte do torneio com o Haiti, que descolou uma virada impressionante sobre o Canadá.

O atacante Raúl Jiménez, que defende o Wolverhampton, da Inglaterra, abriu o placar para os mexicanos no final do primeiro tempo. Na etapa final, Campbell foi calçado na área e o árbitro assinalou a penalidade. O santista Bryan Ruiz converteu e deixou o jogo empatado. Sem mais gols no tempo normal e também na prorrogação, a partida foi decidida nos pênaltis. O México só desperdiçou uma batida, com o autor do gol no tempo normal, Raúl Jiménez. Já os costarriquenhos erraram com Randall Leal e Keysher Fuller parou no experiente goleiro Guilhermo Ochoa, garantindo a vaga aos mexicanos.

Mais cedo, também no NRG Stadium, a seleção do Haiti conseguiu uma virada incrível sobre o Canadá. No primeiro tempo, os canadenses abriram o marcador com David aos 18 minutos e ampliaram com Cavallini dez minutos depois.

A reação haitiana se deu na etapa final. Nazon diminiu aos cinco minutos, Bazile empatou o jogo vinte minutos depois e Guerrier foi o herói da classificação ao marcar o gol que consumou a virada aos 31 minutos.

Com isso, México e Haiti fazem a primeira semifinal da Copa Ouro na próxima terça-feira, às 23 horas (de Brasília), em Glendale, no Arizona. O outro duelo da semi sairá do vencedor do confronto entre Jamaica e Panamá e Estados Unidos e Curaçao. Os dois jogos serão neste domingo e os vencedores se enfrentarão na próxima quarta-feira, em Nashville, no Tennessee.