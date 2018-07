Eliminatórias: México e Honduras duelam pela quarta fase da Concacaf

A Fifa definiu neste sábado, através de sorteio, os confrontos da terceira fase das Eliminatórias da Concacaf e os grupos da quarta etapa desse mesmo torneio classificatório e definiu que as seleções do México e de Honduras vão se enfrentar pelo Grupo A.

México e Honduras, seleções que disputaram a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, estão na mesma chave, que contará com mais duas equipes, oriundas da terceira fase - uma delas, inclusive, poderá ser El Salvador, que duelará com Curaçau.

O Grupo B da quarta fase é liderado pelas seleções da Costa Rica, uma das sensações da última Copa do Mundo e do Panamá, e também poderá contar com a Jamaica, que neste domingo vai disputar a final da Copa Ouro - na terceira fase das Eliminatórias, a equipe terá pela frente a Nicarágua.

Já o Grupo C da quarta fase do torneio classificatório do torneio da Concacaf é liderado por Estados Unidos e Trinidad e Tobago. Nesse caso, a seleção da Guatemala é uma das virtuais adversárias dessas equipes, desde que, claro, avance na terceira fase, diante de Antígua e Barbuda.

O sorteio das terceira e quarta fases das Eliminatórias da Concacaf foi realizado por Fabio Cannavaro, campeão mundial em 2006 pela seleção da Itália, e o português Madjer, astro do futebol de areia.

As seis seleções que avançarem no mata-mata da terceira fase asseguram presença na quarta etapa, disputada em três grupos de quatro seleções. Os dois primeiros de cada grupo, então, se classificam para o hexagonal final das Eliminatórias da Concacaf. Aí, as três melhores seleções obtêm a vaga na Copa do Mundo de 2018. Já o quarto colocado vai disputar uma repescagem continental em que terá pela frente uma seleção da Ásia.

Confira os confrontos da terceira fase das Eliminatórias da Concacaf: