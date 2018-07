México e Jamaica avançam e vão se enfrentar nas semifinais da Copa Ouro

Com um gol de Rodolfo Pizarro logo aos quatro minutos do primeiro tempo, o México superou a seleção de Honduras por 1 a 0, na noite de quinta-feira, no University of Phoenix Stadium, em Glendale, e se classificou às semifinais da Copa Ouro, que está sendo realizada nos Estados Unidos. Agora vai encarar a Jamaica, que bateu o Canadá por 2 a 1.

O gol de Pizarro, que participou da Olimpíada do Rio, foi o seu terceiro com a camisa do México e foi suficiente para colocar sua equipe entre os quatro melhores da Copa Ouro pela sexta ocasião consecutiva. O duelo com a Jamaica será disputado no próximo domingo, no Rose Bowl, em Pasadena. A outra semifinal será entre Estados Unidos e Costa Rica, neste sábado.

Essa será o segundo duelo entre mexicanos e jamaicanos nesta edição da Copa Ouro. Na fase de grupos, as equipes empataram sem gols. Atual campeão da Copa Ouro, o México conquistou o seu título em 2015 ao superar a Jamaica na decisão por 3 a 1. Agora, porém, os mexicanos não disputam o torneio com a sua força máxima, que foi utilizada na Copa das Confederações, na Rússia.

No outro jogo de quinta-feira, a Jamaica também abriu vantagem logo no começo do seu duelo em Glendale, com o gol marcado por Shaun Francis aos seis minutos. Na etapa final, Romario Williams ampliou aos cinco. Junior Hoilett ainda diminuiu para o Canadá aos 16 minutos, mas não conseguiu evitar o triunfo e a classificação dos jamaicanos às semifinais da Copa Ouro.