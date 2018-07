México e Uruguai vão usar o maior número de jogadores 'ex-olímpicos'

SÃO PAULO - Das oito seleções que irão participar das Copa das Confederações, cinco disputaram os Jogos Olímpicos de 2012. E dentre Brasil, Uruguai, México, Espanha e Japão, a atual campeã Olímpica, juntamente com a Celeste são as que levarão o maior número de jogadores que participaram das duas competições: oito no total. O agora anfitrião Brasil utilizou seis atletas em Londres, a frente de Japão e Espanha, que estarão representadas por cinco e quatro jogadores, respectivamente na competição da Fifa e que estavam buscando medalhas na Terra da Rainha, ano passado.

Pela seleção mexicana, que levou a medalha de ouro, após vencer o Brasil na final por 2 a 1, foram convocados os defensores Hiram Mier e Diego Reyes, além dos meio campistas Hector Herrera, Javier Aquino, Giovanni dos Santos e do atacante Raul Jimenez. O goleiro José Corona e Carlos Salcido, que também foram convocados para a Copa das Confederações, participaram das Olimpiadas como dois dos três convocados acima dos 23 anos.

Pelos uruguaios, a base da equipe eliminada na primeira fase do Grupo A em Londres era formada pelos "experientes" Luís Suárez, Edinson Cavani e Egídio Arévalo Rios. Os garotos que atuaram na capital inglesa e estarão no Brasil para representar a atual vencedora da Copa América são Sebastián Coates, Matías Aguirregaray, Nicolás Lodeiro, Gaston Ramírez e Abel Hernández.

Um dos favoritos na competição, o Brasil olímpico já era tomado como espelho da seleção principal por utilizar Lucas, Neymar e Oscar entre os titulares nas Olimpíadas. Além desses jogadores, Hulk, Thiago Silva e Marcelo formavam a trinca de veteranos na decepcionante campanha que levou os 18 jogadores à conquista da medalha de prata em 2012.

Pelos Samurais, somente o zagueiro Maya Yoshida foi o jogador convocado acima dos 23 anos e que deve enfrentar a seleção canarinho no próximo dia 15. Os quatro, até então novatos em Londres eram os laterais Hiroki e Gotoku Sakai, além de Hiroshi Kiyotake e o goleiro Shuichi Gonda.

Na "lanterna" de atletas olímpicos na Copa das Confederações, encontra-se a Espanha, que certamente foi a maior decepção das Olimpíadas, mesmo contando com os acostumados a seleção principal, Javi Martinez e Juan Mata, e também os já promissores Cezar Azpilicueta e Jordi Alba.

Itália, Taiti e Nigéria não participaram do torneio futebolístico nos Jogos Olímpicos de Londres.