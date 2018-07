México empata com EUA e Panamá lidera Eliminatórias

CIDADE DO MÉXICO - México e Estados Unidos não saíram do 0 a 0 em jogo encerrado na madrugada desta quarta-feira (no horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México, e assim permitiram ao Panamá assumir a liderança isolada das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2014.

O resultado no clássico entre as duas seleções deixou os mexicanos na quinta e penúltima posição do qualificatório, com apenas três pontos em três jogos, enquanto os norte-americanos ocupam o terceiro lugar, com quatro pontos. Desta forma, o México segue sem vencer em sua luta para ir ao Mundial que será realizado no Brasil.

Os panamenhos assumiram o topo das Eliminatórias da Concacaf, com cinco pontos, ao bater a seleção de Honduras por 2 a 0, em casa, com gols de Luis Tejada e Blas Pérez. Derrotados, os hondurenhos ficaram estacionados nos quatro pontos, na quarta posição.

Também com quatro pontos, mas na vice-liderança deste qualificatório, está a Costa Rica, que superou a Jamaica por 2 a 0, também em casa, e ficou em vantagem em relação aos Estados Unidos e Honduras nos critérios de desempate. A derrota em solo costarriquenho, em San José, deixou os jamaicanos no sexto e último lugar, com apenas dois pontos. Michael Umaña e Diego Calvo fizeram os gols deste confronto.

A quarta rodada das Eliminatórias da Concacaf está marcada para 7 de junho, quando acontecerão os seguintes confrontos: Panamá x México, Jamaica x Estados Unidos e Costa Rica x Honduras.