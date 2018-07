México espera surpreender na Copa das Confederações

"Na Olimpíada, muitos achavam que não poderíamos conquistar a medalha de ouro, mas ganhamos", disse De La Torre, nesta sexta-feira, durante entrevista coletiva com os técnicos que participarão do torneio.

De acordo com o treinador, como a sua equipe não tem tantos talentos individuais como Brasil, Espanha e Itália, a chave do sucesso está no jogo coletivo. "Em Londres, apresentamos um grande jogo de equipe, que nos deu a medalha de ouro e espero que assim seja também na Copa das Confederações", disse.

"Cada equipe joga de acordo com os jogadores que possui. Não posso pedir que um atleta execute algo que ele não tem condições de fazer."

O México foi campeão olímpico ao bater o Brasil por 2 a 0 na decisão, em Wembley, resultado que enche De la Torre de confiança. "Sabemos que enfrentaremos seleções de alto nível na Copa das Confederações, mas temos time para vencer."