México estreará novo técnico contra a Bósnia

A partida marcará a estreia do técnico José Manuel de la Torre, que assumiu o comando da seleção mexicana em outubro. Mas ele só começou a trabalhar efetivamente para a equipe nacional após se desligar do Toluca, seu antigo clube.

No seu último amistoso em 2010, o México, dirigido pelo técnico interino Efraín Flores, empatou com a Venezuela por 2 a 2. Na Copa do Mundo da África do Sul, a equipe "tricolor" foi comandada por Javier Aguirre e caiu nas oitavas de final, diante da Argentina.