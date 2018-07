México evita carne bovina antes de Mundial para evitar novos casos de doping

CIDADE DO MÉXICO - A seleção mexicana de futebol cortou a carne bovina de sua dieta durante a fase de preparação para a Copa do Mundo no Brasil, visando evitar eventuais flagrantes de doping devido à substância clembuterol, disse nesta quarta-feira o técnico Miguel Herrera.

Em 2011, o goleiro Guillermo Ochoa, os defensores Francisco Javier Rodríguez e Edgar Dueñas, assim como os meias Antonio Naelson “Sinha” e Christian Bermudéz, foram afastados da seleção por terem testado positivo para clembuterol após comerem carne contaminada com o esteroide, utilizado para engordar artificialmente o gado.

Os jogadores foram posteriormente absolvidos porque a comissão disciplinar da Federação Mexicana de Futebol (Femexfut) e a Fifa reconheceram que a presença de clembuterol no gado do país latino era uma questão de saúde pública.

“No CAR (centro de treinamento da seleção) se determinou, devido ao ocorrido, que não se vai comer carne vermelha, aqui se cozinha muito bem, teremos um chef espetacular e se come todo tipo de carne, exceto carne bovina”, disse Herrera em uma coletiva de imprensa.

“Também dissemos aos jogadores há um mês e meio que parassem de comer carne e eles ignoraram. (Miguel) Ponce comeu uns tacos sem saber que ia estar aqui, mas a carne bovina em três ou quatro dias se elimina do organismo, de toda maneira estamos tomando medidas preventivas”, acrescentou Herrera.

Ponce foi convocado na terça para preencher a vaga deixada por Juan Carlos Medina, que deixará de ir ao Mundial devido a uma lesão no tornozelo que requer cirurgia.

O elenco mexicano está em sua segunda semana de concentração para os quatro últimos amistosos preparativos antes da Copa, contra Israel, Equador, Bósnia Herzegovina e Portugal.

Herrera ressaltou que os três primeiros confrontos representam uma oportunidade para que cada um dos goleiros mostre quem deve ser o titular contra Portugal e, depois, na Copa.

“Sou eu quem tem que tomar a decisão, e se há alguém para se ficar com raiva, sou eu, mas vejo uma disputa sadia, todos estão com uma atitude muito positiva. Nos treinamentos estão dando de tudo, ninguém quer dar espaço e isso deixa claro para mim que todos têm vontade de ser titular”, disse o treinador.

Na primeira fase do Mundial, o México faz parte do Grupo A, junto com Brasil, Camarões e Croácia. A estreia dos mexicanos está marcada para 13 de junho contra a seleção da África. A Copa começa em 12 de junho com o duelo entre Brasil e Croácia, em São Paulo.