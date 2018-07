México faz homenagem a Blanco antes de amistoso de adeus ao País

CIDADE DO MÉXICO - Segundo rival do Brasil na Copa de 2014, o México irá disputar nesta quarta-feira, no Estádio Azteca, um amistoso contra Israel que marcará a despedida da seleção ao país em sua preparação para a competição. O confronto também servirá para a Federação Mexicana de Futebol fazer uma homenagem a Cuauhtémoc Blanco, de 41 anos, que foi a três edições do Mundial e é o segundo maior artilheiro da história da equipe nacional, com 39 gols, atrás apenas de Jared Borgetti, que acumulou 46 bolas na rede.

O duelo diante dos israelenses será o primeiro de quatro amistosos visando o Mundial e os mexicanos esperam deixar uma boa impressão para os seus torcedores, que ainda assistirão Blanco atuar durante cerca de 20 minutos da partida desta quarta na Cidade do México antes de ser substituído por Raúl Jiménez ou Javier 'Chicharito' Hernández, conforme adiantou o técnico Miguel Herrera.

"É um dos melhores jogadores que o México teve, é um grande ser humano, um grande atleta e foi ídolo de todo México, assim essa homenagem é muito merecida", afirmou o zagueiro Rafa Márquez, que depois enfatizou: "Mais que dizer que é meu amigo, devo dizer que é meu ídolo".

Com 121 partidas com a camisa da seleção mexicana, Blanco ressaltou que "ficaram bonitas recordações" de sua passagem pelo time nacional, entre eles o "gol marcado aqui (no Azteca) na final da Copa das Confederações de 1999", quando ajudou o seu país a bater o Brasil por 4 a 3 para ficar com o título. Além disso, o ex-jogador comemorou o fato de que defendeu o México em três Copas. "Me despeço feliz e satisfeito", ressaltou.

Após encarar Israel, o México fará amistosos contra Equador, Bósnia e Portugal em seu giro de preparação nos Estados Unidos. Depois destes duelos, a equipe mexicana viajará ao Brasil, onde ficará concentrado na cidade de Santos a partir de 7 de junho.

Integrante do Grupo A do Mundial, o México irá estrear contra Camarões, em 13 de junho, na Arena das Dunas, em Natal. Em seguida, os mexicanos terão pela frente o Brasil no dia 17, na Arena Castelão, em Fortaleza, antes de encerrarem a primeira fase da competição diante da Croácia, no dia 23, na Arena Pernambuco, em Recife.