México faz treino fechado, viaja e Osorio exalta Brasil como 'melhor do mundo'

A seleção do México optou por fechar seu último treinamento na manhã deste sábado antes da viagem a Samara, onde enfrenta o Brasil na segunda-feira, às 11 horas (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia.

A atividade foi realizada no CT do Dínamo de Moscou e não se estendeu por muito tempo. Às 11 horas, a delegação mexicana embarcou rumo a Samara, onde fará neste domingo o último trabalho antes da partida decisiva.

A única ausência para o duelo contra o Brasil será o zagueiro Héctor Moreno, suspenso por ter recebido o segundo cartão amarelo na derrota por 3 a 0 para a Suécia, na última quarta-feira. O técnico Juan Carlos Osorio não confirmou a escalação, mas é provável que Ayala entre na zaga.

Em entrevista ao canal FOX Sports do México, Osorio enalteceu o Brasil. Segundo o ex-treinador do São Paulo, os mexicanos jogarão contra "a melhor seleção do mundo no momento". Mesmo assim, o seu time, garantiu Osorio, está preparado para surpreender.

"É uma partida única, sem repetição, extraordinária. É o jogo mais importante para nós. A partida da nossa vida. O México está preparado para enfrentar o Brasil", disse. "Levamos muito em conta contra quem jogamos. Brasil tentará elaborar o jogo com a bola nos pés. Brasil tentará criar e nós vamos competir", concluiu o treinador.