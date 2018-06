México faz último corte, define convocados e leva Rafa Márquez para quinta Copa

O meio-campista Erick Gutiérrez foi o último jogador a ser cortado da seleção mexicana pelo técnico Juan Carlos Osório para fechar a lista de 23 convocados para a Copa do Mundo da Rússia, sendo que a relação conta com o veterano zagueiro Rafael Márquez, que disputará pela quinta vez na sua carreira a competição.

Gutiérrez, de 22 anos, já havia feito parte da lista preliminar de 27 jogadores convocados com uma possível opção para substituir Andrés Guardado, que ainda se recupera de uma cirurgia no joelho direito.

Guardado segue sendo dúvida para a Copa e a Federação Mexicana anunciou que Gutiérrez viajou para a Europa com a intenção de seguir treinando caso o titular não se recupere a tempo para atuar na Rússia.

Osorio destacou que a data-limite para o jogador é 9 de junho, quando o México vai enfrentar a Dinamarca, em Copenhague, no seu último jogo preparatório para a Copa, sendo que a sua estreia será no dia 17 contra a Alemanha. Depois terá pela frente a Coreia do Sul, no dia 23, e a Suécia, no dia 27.

Márquez, de 39 anos, disputou antes as edições de 2002, 2006, 2010 e 2014 da Copa do Mundo, se juntando a Rafael Carvajal como outro mexicano com o feito de ter disputado cinco edições do torneio, que no futebol mundial só foi alcançado pelo alemão Lothar Matthäus.

O Mundial da Rússia será o último passo na carreira de Márquez, que não disputa jogos por torneios oficiais pelo México desde a Copa das Confederações do ano passado, quando apareceu em três dos cinco encontros da equipe, sendo um como titular. Ainda assim, a sua presença na Copa era esperada, pois Héctor Moreno e Diego Reyes estão lesionados.

Confira a lista de convocados da seleção mexicana para a Copa do Mundo:

: Guillermo Ochoa (Standard Liège), Alfredo Talavera (Toluca) e Jesús Corona (Cruz Azul).

Defensores: Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt), Diego Reyes (Porto), Héctor Moreno (Real Sociedad), Hugo Ayala (Tigres), Edson Álvarez (América), Jesús Gallardo (Pumas), Miguel Layún (Sevilla).

Meio-campistas: Rafael Márquez (Atlas), Héctor Herrera (Porto), Jonathan Dos Santos (LA Galaxy), Andrés Guardado (Betis), Marco Fabián (Eintracht Frankfurt), Giovani Dos Sants (LA Galaxy).

Atacantes: Javier Hernández (West Ham), Raúl Jiménez (Benfica), Oribe Peralta (América), Jesús Corona (Porto), Carlos Vela (Los Ángeles, FC), Javier Aquino (Tigres), Hirving Lozano (PSV Eindhoven).