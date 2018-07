México goleia Gâmbia por 5 a 1 em amistoso

O atacante Javier Hernandez e o meia Adolfo Bautista, com dois gols cada um, foram os destaques da vitória da equipe do México, que foi completada com um gol de Medina.

A equipe comandada pelo técnico Javier Aguirre irá iniciar a sua participação na Copa do Mundo no dia 11 de junho, contra a África do Sul, no duelo que abrirá a competição. Os mexicanos estão no Grupo A do torneio e, além dos sul-africanos, terão Uruguai e França como adversários na primeira fase.

Na próxima quinta-feira, a seleção mexicana fará mais uma partida preparatória para o Mundial, desta vez contra a Itália, atual campeã do mundo.