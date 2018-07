México minimiza inexperiência do elenco alemão e exibe confiança para semifinal

Na véspera do duelo com a Alemanha pelas semifinais da Copa das Confederações, o técnico da seleção do México, Juan Carlos Osorio, minimizou a inexperiência do elenco que o técnico Joachim Löw convocou para o torneio na Alemanha, mesmo que o adversário só conte com três jogadores que participaram da conquista da Copa do Mundo de 2014 no Brasil.

"É muito diferente ser jovem e ter experiência", afirmou Osorio, descartando a avaliação de que a seleção alemã entra para o duelo desta quarta-feira em desvantagem por contar com um elenco de idade média inferior aos 24 anos e com vários jogadores que nunca disputaram um torneio oficial pela equipe.

"Apesar da pouca idade, todos foram campeões em seus respectivos clubes", afirmou treinador. "É uma grande lição para todos os que querem aprender e querem progredir. Guardando as proporções, é o processo que estamos tentando seguir", acrescentou, exibindo inspiração na seleção alemã.

Porém, é inegável que o México possui um elenco bem mais experiente com jogadores como Chicharito Hernández, Giovani Dos Santos e Guillermo Ochoa, que participaram de mais de uma Copa do Mundo e de outros torneios, como a Copa América e a Copa Ouro.

E embora não possa contar com Andrés Guardado, suspenso, a equipe está confiante, especialmente após empatar por 2 a 2 com Portugal na fase de grupos da Copa das Confederações. "Podemos jogar de igual para igual com qualquer seleção, como fizemos com a campeã europeia", afirmou Chicharito. "Temos uma boa mescla, vamos jogar contra a Alemanha como iguais", concluiu o atacante, otimista para o confronto em Sochi.