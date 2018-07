México negocia contrato de 4 anos com técnico Herrera

Herrera assumiu a seleção mexicana num momento de crise, sob o risco de não conseguir a vaga na Copa. Isso aconteceu em outubro do ano passado, pouco antes da vitória sobre a Nova Zelândia na repescagem das Eliminatórias, que garantiu a presença do México no Brasil. No começo, ele era técnico interino. Mas, depois de bater os neozelandeses, foi efetivado no cargo.

Inicialmente, o acordo vai até o final da participação mexicana na Copa. Mas, diante da boa campanha no Brasil, a federação quer fazer um longo contrato com Herrera, que também parece disposto a continuar no cargo. Mesmo porque, o trabalho vem dando resultado: o México empatou com o Brasil e venceu Croácia e Camarões na primeira fase da competição.