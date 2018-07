México poupa estrelas e usará time reserva na Copa América

Do time que veio ao Brasil para a Copa do Mundo, também estarão no Chile os goleiro Corona e Talavera, os zagueiro Rafa Márquez e Salcedo, os meias Medina e Marco Fabián, além do atacante Raúl Jimenez, do Atlético de Madrid. Dos 30 convocados, sete ficarão em stand-by.

Como já aconteceu em outras ocasiões, como em 2011, o México foi convidado a disputar a Copa América, mas tem como principal competição da temporada a Copa Ouro, que reúne as equipes do restante das Américas.

O México está no Grupo A da Copa América. Vai estrear no dia 12 de junho, contra a Bolívia, enfrenta o Chile três dias depois e fecha a participação na primeira fase diante do Equador, em 19 de junho.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS PELO MÉXICO:

GOLEIRO - Jesús Corona (Cruz Azul), Alfredo Tala (Toluca) e Melitón Hernández (Veracruz);

DEFENSORES - Rafael Márquez (Verona-Itália), Gerardo Flores, Julio César Domínguez (Cruz Azul), Hugo Ayala (Tigres), Efraín Velarde (Monterrey), Carlos Salcedo (Chivas), Adrián Aldrete (Santos), Miguel Herrera (Pachuca) e George Corral (Querétaro);

MEIAS - Mario Osuna (Querétaro), Juan Carlos Medina (Atlas), Javier Güémez (Tijuana), Jesús Corona Ruiz (Twente-Holanda), Javier Aquino (Rayo Vallecano-Espanha), Luis Montes (León) e Marco Fabián (Chivas)

ATACANTES - Raúl Jiménez (Atlético Madrid), Eduardo Herrera (Pumas), Enrique Esqueda (Tigres) e Matías Vuoso (Chiapas).

SUPLENTES - Enrique Pérez, Alfonso González (Atlas), Isaac Brizuela (Chivas), Jurgen Damm,

Rodrigo Salinas (Pachuca), Luis Fuentes e David Cabrera (Pumas).