México quer acelerar o jogo para minar energias da Itália

RIO - A Copa das Confederações chegou em boa hora para os mexicanos. A equipe e a comissão técnica deixaram para trás as críticas por causa da campanha ruim nas Eliminatórias da Concacaf, na qual têm uma vitória e cinco empates, com apenas um gol marcado, nas últimas seis partidas, e podem focar apenas no torneio no Brasil.

"Sei que estamos com dificuldades na classificação para a Copa, mas este é outro campeonato e nosso time deixou para trás a pressão. Estamos aqui para fazer o melhor de nós. Sabemos que não será fácil, mas queremos ganhar", afirmou o técnico Juan de La Torre.

O treinador teve a cabeça pedida por parte da imprensa e dos torcedores por causa do desempenho ruim nas Eliminatórias, mas a Federação Mexicana bancou sua permanência no cargo e garante que o manterá mesmo que a equipe vá mal na Copa das Confederações.

Uma boa campanha poderá dar o empurrão de que o time precisa para não patinar na reta final das Eliminatórias. Três equipes se classificam na Concacaf e o México ocupa hoje a última vaga direta.

A estrela do time é o atacante Chicharito Hernandez, do Manchester United. Ele será o único homem de frente. O meia mais próximo a ele será Giovanni dos Santos, que depois de ter sido a estrela de um Mundial Sub-17 não conseguiu passar da condição de grande promessa para a de jogador decisivo.

Ciente da má condição física dos italianos e mais acostumados a jogar sob sol forte, os mexicanos tentarão acelerar o ritmo da partida para minar as energias da Azzurra.

"O principal é jogar nosso futebol e incomodar nosso oponente, sempre levando em campo as características individuais dos nossos atletas. E tem de ser assim contra a Itália no Maracanã e em qualquer outro estádio", prometeu La Torre, que não quis confirmar o time que começa hoje contra a Itália.