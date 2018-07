México quer retomar rumo contra EUA de olho na Copa

Até o momento, o México está em quarto lugar nas eliminatórias com dois pontos, resultado de seus empates perante a Jamaica e Honduras. Diante dos centro-americanos, o México não aproveitou vantagem de dois gols como visitante.

Se a eliminatória acabasse como está agora, o México teria que buscar sua passagem para o Brasil enfrentando a Nova Zelândia, equipe vencedora da Oceania.

"Sabemos da necessidade e obrigação de ganhar dos Estados Unidos. Confio que os torcedores vão estar conoconoscocosco e que os pressionados serão eles", disse Andrés Guardado, meio-campista do México.

Do seu lado, os norte-americanos chegarão motivados para o compromisso diante do México depois de sua vitória sobre a Costa Rica. Com esse resultado, a equipe está com três pontos no segundo lugar da eliminatória liderada por Honduras, com quatro pontos.

Panamá e Jamaica contam com dois pontos cada um, e a Costa Rica tem um.

"Temos muito respeito pelo México, mas não temos nenhum medo deles. Eles sabem que têm que ganhar em casa", disse à rede ESPN o alemão Jürgen Klinsmann, técnico dos EUA.

Mexicanos e norte-americanos vão se enfrentar no estádio Azteca, da Cidade do México, às 23h30 (hora de Brasília).

(Reportagem de Carlos Calvo)