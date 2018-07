México terá 'revanche' contra a Holanda em amistoso em novembro

Derrotado pela Holanda nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, o México irá reencontrar o rival em um amistoso marcado para 12 de novembro, em Amsterdã. O confronto foi anunciado pela Federação Mexicana de Futebol nesta quarta-feira, quando a entidade também revelou que a seleção do país atuará no mesmo mês, no dia 18, contra a Bielo-Rússia, na cidade de Borisov.

O confronto diante dos holandeses será o oitavo entre os dois países, sendo que no último deles os mexicanos caíram por 2 a 1, no Castelão, em Fortaleza, no dia 29 de junho. Naquela ocasião, os mexicanos se viram muito perto da classificação às quartas de final do Mundial, pois ganhavam o jogo por 1 a 0 até os 42 minutos do segundo tempo, quando Sneijder empatou o jogo, pouco antes de Huntelaar marcar, nos acréscimos, o gol da virada.

Antes de encarar holandeses e bielo-russos, o México fará dois outros amistosos programados para o próximo mês, nos Estados Unidos. Em 5 de setembro, a equipe nacional enfrentará o Chile, em San Francisco, quatro dias antes de pegar a Bolívia, em Denver.

Com reencontro marcado com a Holanda para dar um possível troco no rival europeu, o México também foi adversário do Brasil na última Copa. Em jogo no qual contou com grande atuação do goleiro Ochoa, o país empatou por 0 a 0 com a equipe então dirigida por Felipão, no Castelão, em Fortaleza, pela segunda rodada do Grupo A.