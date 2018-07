México vai colocar Holanda à prova no calor cearense

A Holanda disputou partidas em Salvador, Porto Alegre e São Paulo na primeira fase do Mundial e agora terá a experiência de jogar uma partida decisiva em Fortaleza, local bem mais quente que as outras sedes, e no horário das 13h, quando o sol está a pino. A previsão para o momento do confronto contra o México é de um calor de 31ºC, sem expectativa de chuva. Ou seja, os europeus sentirão na pele as dificuldades de um clima bem quente. "Eu estive aqui há um ano e estava mais quente. A umidade é tão alta que vai afetar o jogo. Essa é a razão pela qual a gente tentou colocar o grupo no melhor condicionamento possível. Vai afetar também os mexicanos, mas eles estão mais acostumados", comenta o técnico Van Gaal.

O calor do Brasil foi avaliado pela comissão técnica da Holanda como um dos percalços da equipe nesta Copa. Principalmente se a seleção holandesa se classificasse em primeiro lugar no grupo B, como ocorreu. No planejamento para o Mundial, o comando técnico holandês realizou treinos no final da manhã no Rio de Janeiro, onde, apesar do inverno, o calor pode superar sem dificuldades os 30 graus centígrados, assemelhando-se a temperaturas nordestinas. "Tomara que tenha parada técnica, mas vamos colocar garrafinhas em volta da nossa área técnica para que os jogadores bebam à vontade. A desidratação é uma preocupação e todos meus jogadores sabem disso", diz Van Gaal.

O objetivo dos treinamentos no final da manhã era, na medida do possível, acostumar os jogadores às condições ambientais que seriam encontradas nas partidas, especialmente na primeira (goleada de 5 a 1 na Espanha), jogada em Salvador, e o confronto das oitavas, em Fortaleza. Se vencer o México neste domingo, a Holanda fará a partida das quartas de final na Fonte Nova, em Salvador, às 17 horas, horário que não é tão preocupante. A Holanda jogou ainda em Porto Alegre pela última rodada, com temperatura baixa, em torno dos 15°C.

O México, por sua vez, já foi testado em Fortaleza, quando enfrentou o Brasil e arrancou um empate sem gols diante dos favoritos. O time do técnico Miguel Herrera mostrou um ótimo condicionamento físico naquele jogo e provou que está mais acostumado às temperaturas altas. O time também atuou em Recife e Natal. "Vamos tentar fazer história e passar para as quartas de final. Nosso objetivo é chegar longe e para isso temos de superar a Holanda", afirmou o atacante Peralta, demonstrando otimismo.