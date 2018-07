México vence de virada, avança e elimina Rússia na Copa das Confederações

O México venceu a seleção russa por 2 a 1, de virada, neste sábado, em Kazan, resultado que garantiu a sua classificação às semifinais da Copa das Confederações. Com sete pontos ganhos, os mexicanos avançaram em segundo lugar no Grupo A por terem ficado com saldo de gols inferior ao de Portugal - 5 a 2.

Já a anfitriã Rússia está eliminada do evento-teste para a Copa do Mundo de 2018, o que deve aumentar a pressão sobre o técnico Stanislav Cherchesov e frustrou a torcida, que apoiou a equipe, mas sofreu com a falha grosseira do goleiro Akinfeev no segundo gol mexicano.

A partida foi bastante movimentada e equilibrada na primeira etapa. Aos 12 minutos, Zhirkov fez uma boa jogada individual pela esquerda e chutou rasteiro. A bola passou bem perto da trave esquerda, assustando o mexicano Ochoa no primeiro lance mais perigoso do duelo.

Aos 23 minutos, Smolov disparou uma bomba de fora da área que explodiu na trave de Ochoa. A jogada prosseguiu e a bola sobrou no meio da área para Erokhin, mas o meia furou grotescamente. Mesmo assim, ele conseguiu tocar para Samedov emendar de perna esquerda para o gol: 1 a 0. Só que pouco depois, aos 30, o México empatou a partida. Néstor Araujo foi ao ataque para dividir de cabeça com a defesa russa e deixar o marcador igual: 1 a 1.

Apesar de sofrer o gol, a Rússia seguiu buscando o gol e quase conseguiu voltar à frente do placar na chegada de Erokhin em velocidade pela direita do ataque. O meia disparou com força para o gol, mas a bola ganhou muita altura.

O segundo tempo começou muito intenso, com a seleção da casa tentando pressionar a equipe mexicana. Logo no primeiro minuto, a Rússia voltou a levar perigo para o México com Smolov. No lance, Zhirkov recebeu com liberdade e cruzou para o atacante que tentou um voleio, mas pegou mal.

Mas aos seis minutos o México virou o placar em uma jogada que começou com um chutão do campo de defesa de Herrera. Lozano acompanhou a jogada e se antecipou ao Akinfeev, que havia deixado a meta para cortar o lance na entrada da área e falhou bisonhamente na tentativa: 2 a 1.

Aos 14 minutos, o México chegaria ao terceiro gol com o zagueiro Héctor Moreno, que recebeu cruzamento de Guardado, mas o árbitro saudita Fahad Al-Mirdasi foi avisado pelo auxiliar de vídeo sobre uma posição de impedimento do jogador que tocou a bola para as redes e anulou o lance.

Aos 22 minutos, Zhirkov, que não vinha em uma grande exibição, atingiu o mexicano Layún com uma cotovelada e foi expulso. Com um jogador a menos, a Rússia ainda lutou, apoiada pela sua torcida, mas acabou mesmo derrotada e eliminada da Copa das Confederações, com apenas três pontos somados.

Agora, a seleção mexicana, assim como Portugal, aguarda os confrontos da rodada final do Grupo B, que serão disputados neste domingo, às 12 horas, para conhecer o seu adversário nas semifinais da Copa das Confederações. O Chile, que enfrentará a Austrália, e a Alemanha, que terá pela frente a seleção de Camarões, são as favoritas às outras duas vagas.

FICHA TÉCNICA

MÉXICO 2 x 1 RÚSSIA

MÉXICO - Ochoa; Néstor Araujo, Diego Reyes (Luis Reyes) Héctor Moreno e Layún; Guardado (Alanís) Héctor Herrera e Jonathan dos Santos; Carlos Vela (Javier Aquino), Chicharito Hernández e Lozano. Técnico: Juan Carlos Osorio.

RÚSSIA - Akinfeev; Dzhikiya, Vasin e Kudryashov; Glushakov, Golovin, Samedov, Zhirkov, Erokhin (Smolnikov) e Bukharov (Poloz); Smolov (Kanunnikov). Técnico: Stanislav Cherchesov.

GOLS - Samedov, aos 24, e Néstor Araujo, aos 30 minutos do primeiro tempo; Lozano, aos seis minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Guardado e Alanis (México); Vasin, Kudryashov e Golovin (Rússia).

CARTÕES VERMELHOS - Zhirkov (Rússia)

ÁRBITRO - Fahad Al-Mirdasi (Arábia Saudita).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 45.585 espectadores.

LOCAL - Arena Kazan, em Kazan (Rússia).