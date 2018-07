México vence, garante ponta de grupo e pegará Honduras nas quartas da Copa Ouro

Em jogo encerrado no início da madrugada desta segunda-feira (no horário de Brasília), o México venceu a seleção de Curaçau por 2 a 0, em San Antonio, nos Estados Unidos, e assegurou a ponta do Grupo C da Copa Ouro da Concacaf.

O resultado fez os mexicanos fecharem a primeira fase da competição com sete pontos nesta chave. Com este posto, a equipe nacional avançou para encarar Honduras nas quartas de final, na quinta-feira, em Phoenix, no Arizona. Os hondurenhos serão os adversários dos mexicanos por terem terminado o primeiro estágio do torneio continental em terceiro lugar no Grupo A.

Atuando diante de um público de 44.232 torcedores, o México abriu o placar contra a modesta seleção de Curaçau com um gol de Angel Sepúlveda aos 22 minutos do primeiro tempo e depois só voltou a marcar nos acréscimos da etapa final, aos 46 minutos, com Edson Álvarez balançando as redes.

Com o triunfo, a seleção mexicana terminou a primeira fase da competição de forma invicta. Antes de passar por Curaçau, eliminada sem somar nenhum ponto em três jogos disputados, derrotou El Salvador por 3 a 1 e empatou por 0 a 0 com a Jamaica.

Os jamaicanos, por sinal, asseguraram classificação às quartas de final como vice-líderes do Grupo C ao empatarem por 1 a 1 com El Salvador, também neste domingo em San Antonio, onde passaram a contabilizar cinco pontos. Assim, a Jamaica avançou para encarar nas quartas de final, na próxima quinta, em Phoenix, o Canadá, que terminou esta primeira fase do torneio na vice-liderança do Grupo A, com cinco pontos.

El Salvador, que fechou este estágio da competição como terceiro colocado do Grupo C, com quatro pontos, também se classificou para as quartas de final e irá desafiar o favoritismo dos Estados Unidos, donos da casa, na quarta-feira, na Filadélfia.

Em outra partida desta quarta-feira na Filadélfia, a Costa Rica enfrentará o Panamá no confronto que abrirá as quartas de final desta Copa Ouro, que vive nos Estados Unidos a sua 14ª edição.