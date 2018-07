Micale aposta em mudanças no Atlético-MG para duelo com o Coritiba

Em sua primeira partida no comando do Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Micale deve apostar em algumas mudanças para enfrentar o Coritiba neste domingo, às 16 horas, no Couto Pereira, pela 17ª rodada.

A primeira delas deve ser a entrada do zagueiro Leonardo Silva, recuperado de lesão, no lugar de Bremer. Gustavo Blanco também pode ganhar uma chance no meio-campo - assim, Rafael Carioca e Adilson disputariam uma vaga -, enquanto Rafael Moura deve ser o substituto do lesionado Fred. Na derrota para o Botafogo, na quarta-feira, por 3 a 0, Robinho atuou mais avançado, com o centroavante só entrando em campo no segundo tempo.

O Atlético-MG vem de três derrotas consecutivas - duas pelo Brasileirão, em casa, e uma pela Copa do Brasil - e, com apenas 20 pontos, precisa de um triunfo para deixar a parte inferior da tabela. E as próprias mudanças no time titular fazem parte da estratégia de Micale para acelerar essa recuperação.

"Não só nesse período que estou à frente, mas analiso o histórico recente para detectar o que pode ser melhorado. É isso que estamos tentando fazer através da conversa e dos poucos trabalhos que a gente vem tentando implantar, a melhoria de aspectos que têm nos atrapalhado e otimizar aquilo que a equipe tem feito bem", explica o treinador.

E o bom retrospecto fora de casa na competição anima Micale a obter um triunfo neste domingo. "Temos de aproveitar essa situação de que, fora de casa, a equipe está se portando muito bem e tem dado resultados. Acho que vai ser um jogo bom e vamos nos fortalecer mentalmente para que a gente possa chegar lá e manter o que a gente vem fazendo fora de casa, que tem sido muito bom."