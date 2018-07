Micale confirma Atlético-MG com Cazares no lugar de Robinho

O técnico Rogério Micale comandou um treino tático nesta sexta-feira e definiu a escalação do Atlético-MG para o duelo contra o Palmeiras no sábado, às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal novidade em relação à vitória sobre o Paraná por 1 a 0 pelas semifinais da Copa da Primeira Liga é a saída de Robinho do time titular. O treinador optou pela entrada de Cazares para compor o setor ofensivo com Luan, Valdívia e Fred.

O centroavante volta a atuar pelo Brasileirão depois de ter cumprido suspensão na vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta. Outra mudança acontecerá no setor defensivo. Alex Silva entrará na lateral direita na vaga de Marcos Rocha, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira Micale falou sobre o bom momento do Atlético-MG e a expectativa diante do duelo contra o Palmeiras, que ocupa atualmente a quarta colocação, com 36 pontos.

"Conseguimos resultados importantes, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, e, amanhã (sábado), vai ser mais um momento para podermos confirmar isso, fazer um bom jogo, fazer tudo aquilo que estamos trabalhando no dia a dia", avaliou.

O Atlético-MG ocupa o décimo lugar na tabela do Brasileirão, com 29 pontos, a dois de distância de uma vaga no G6. O provável time que entrará em campo terá: Victor; Alex Silva, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Elias, Luan, Cazares e Valdívia; Fred.