Micale confirma Atlético-MG com Marcos Rocha e diz ter encontrado time ideal

O Atlético Mineiro ainda não conseguiu embalar uma reação no Campeonato Brasileiro que o coloque efetivamente na briga por uma vaga no G6, mas o técnico Rogério Micale avaliou ter encontrado o seu time ideal. Foi o que apontou o treinador nesta sexta-feira, quando confirmou que o retorno do lateral-direito Marcos Rocha será a única novidade na escalação para o duelo do próximo domingo com o Avaí, na Ressacada, pela 24ª rodada.

"Sempre dando ênfase no momento porque futebol é muito momento, estamos procurando ter uma base, é importante para gerar entrosamento. Acho que, quanto mais jogarem juntos, mais consistência vai dando para o modelo de jogo. E, para esse momento, acho que é essa equipe", afirmou.

Marcos Rocha volta ao time após cumprir suspensão automática no empate com o Palmeiras, no último sábado. Assim, o Atlético-MG vai entrar em campo com a seguinte formação: Victor; Marcos Rocha, Gabriel, Leonardo Silva e Fábio Santos; Adilson e Elias; Valdívia, Cazares e Luan; Fred.

O Avaí, adversário do Atlético-MG, é uma das surpresas desse momento no Brasileirão, pois empreende uma reação que o deixa na liderança do segundo turno e fora da zona de rebaixamento. Para não ser surpreendido pelo adversário, Micale destaca a importância de o time ter cuidado com as jogas rápidas de contra-ataque do adversário.

"Temos que criar uma estratégia e saber que o ponto forte deles é a transição ofensiva no momento em que recuperam a posse de bola. Mas não vamos abrir mão do que a equipe tem mostrado, tentar propor o jogo, criar as ações. A gente precisa atacar, criar oportunidade de gol, mas não deixar a defesa desguarnecida. Então, é achar esse equilíbrio durante a partida porque os três pontos são importantes. Estaremos enfrentando uma equipe que é líder do segundo turno e a nossa é a quarta melhor do segundo turno. Uma vitória nos coloca muito próximos de ter a melhor campanha do returno, então, é um jogo difícil, mas esperamos ser bem sucedidos", disse o treinador.