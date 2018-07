Micale convoca seleção sub-20 e chama Thiago Maia, David Neres e Richarlison

O técnico Rogério Micale anunciou nesta quarta-feira a lista de convocados da seleção brasileira sub-20 para amistosos que disputará com o México em novembro e incluiu na relação vários jogadores que já atuam entre os profissionais dos seus clubes, além de promessas que se transferiram precocemente ao futebol europeu.

Entre eles estão o volante Thiago Maia, considerado titular do Santos, o atacante David Neres, que recentemente recebeu as primeiras oportunidades entre os profissionais do São Paulo e marcou o seu primeiro gol pelo clube, e o lateral corintiano Guilherme Arana.

Outros destaques da relação são o volante Maycon, que foi cedido pelo Corinthians para a Ponte Preta e vem se destacando no time de Campinas, o meia-atacante Matheusinho, revelação do América Mineiro, e o atacante Richarlison, do Fluminense.

Entre os jogadores que já estão em clubes do exterior, os nomes mais chamativos são do volante Caio Henrique, que já recebeu algumas oportunidades no Atlético de Madrid, e o meia Gerson, que trocou o Fluminense pela Roma.

Os amistosos serão disputados na Cidade do México durante o período reservado pela Fifa para jogos de seleções em novembro - a apresentação está agendada para o dia 7. Esses compromissos serão mais uma etapa da preparação do Brasil para o Sul-americano Sub-20, no Equador, no início de 2017. No início de outubro, a equipe foi campeã do Quadrangular de Seleções, um torneio amistoso realizado no Chile.

CONVOCADOS:

Goleiros: Cleiton (Atlético-MG), Daniel (Palmeiras) e Lucas Perri (São Paulo).

Laterais: Dodô (Coritiba), Gustavo Cascardo (Atlético-PR), Guilherme Arana (Corinthians) e Rogerio (Juventus/Itália).

Zagueiros: Gabriel (Avaí), Igor (Liefering/Áustria), Luiz Felipe (Salernitana/Itália) e Lyanco (São Paulo).

Meio-campistas: Caio Henrique (Atlético de Madrid/Espanha), Douglas Gomes(Fluminense), Gerson (Roma/Itália), Matheusinho (América-MG), Maycon (Ponte Preta) e Thiago Maia (Santos).

Atacantes: Artur (Palmeiras), Caio Monteiro (Vasco), David Neres (São Paulo), Malcom (Bordeaux/França), Pedro (Fluminense) e Richarlison (Fluminense).