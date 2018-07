Micale diz que seleção sub-20 mereceu avançar e prevê jogo difícil

O técnico Rogério Micale celebrou a classificação do Brasil para as quartas de final do Mundial Sub-20 e avaliou que o triunfo por 5 a 4 sobre o Uruguai nos pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar e na prorrogação, premiou a equipe que mais atacou e buscou a vitória em New Plymouth, palco do confronto entre as seleções sul-americanas.

No duelo, o Brasil finalizou 35 vezes, 27 a mais do que o Uruguai."Os jogadores se portaram de forma fantástica, tiveram várias chances, finalizamos mais de 30 vezes. O Brasil se propôs a jogar. A vitória nos pênaltis foi merecida, ficou com o time que tomou as ações do jogo e tentou ganhar", disse Micale ao site oficial da CBF.

O treinador também destacou ter se tratado de um duelo bastante físico, com 44 faltas, sendo 25 cometidas pelos uruguaios. "Foi um jogo difícil, contra um adversário defensivo e muito forte fisicamente, que cometeu várias entradas duras nos nossos jogadores, catimbou. Tivemos tranquilidade, equilíbrio emocional e frieza", afirmou.

Nas quartas de final, o Brasil terá pela frente Portugal, que venceu os três jogos que disputou na fase de grupos e, nesta quinta-feira, bateu a anfitriã Nova Zelândia. Micale aposta em duelo complicado no próximo sábado e lembra que a seleção superou os portugueses por 1 a 0 em amistoso de preparação para o Mundial Sub-20.

"Jogamos com Portugal há 15 dias. É uma equipe bem montada, com sistema defensivo forte. Ganhamos de 1 a 0, mas tivemos dificuldades naquele jogo. Será mais um grande jogo, emocionante, resolvido em detalhes", comentou.