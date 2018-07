Micale elogia Robinho, mas garante Cazares como titular do Atlético-MG

O técnico Rogério Micale comandou nesta sexta-feira mais um treino do Atlético-MG visando o duelo com o Vitória e praticamente definiu a escalação para o jogo deste domingo, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. E apesar das fracas atuações nas últimas rodadas, o meia Cazares está mantido entre os titulares.

Micale admitiu a queda de rendimento do equatoriano e elogiou a entrega de Robinho nos treinamentos. Nas últimas treinamentos, o treinador chegou a testar o Atlético-MG com o atacante entre os titulares e o meia no banco. Mas ao menos por enquanto, ele garantiu que não vai mexer neste setor da equipe.

"Temos um jogador que esta esperando a oportunidade, treinando muito bem, e que, no dia a dia, se dedica de forma extremamente profissional para buscar sua volta à titularidade. O Cazares ainda é titular da posição, mas o Robinho, toda vez que tem entrado, tem demonstrado uma boa evolução para a equipe, principalmente no último jogo. Isso é importante para o grupo", declarou o treinador nesta sexta.

O próprio Robinho perdeu espaço na equipe por causa de fracas atuações no Brasileirão, mas a declaração de Micale serviu de alerta para Cazares. O treinador fez questão de exaltar o potencial do equatoriano, mas alertou-o para as últimas atuações abaixo do esperado e cobrou evolução.

"O Cazares é um jogador que, tecnicamente, a gente sabe o potencial e gosta muito. Mas a gente espera que ele renda um pouco mais, principalmente em termos de concentração nos jogos. É um jogador que a gente tem confiança, que pode estar vivendo um momento de oscilação por diversos motivos, que não cabe a mim colocar aqui", comentou.

Nesta sexta, Micale comandou um treino técnico na Cidade do Galo sem Leonardo Silva, que foi poupado. O zagueiro, no entanto, não preocupa para domingo. Por isso, o Atlético-MG deverá ser escalado com: Victor; Alex Silva, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Yago, Valdívia, Cazares e Luan; Fred.