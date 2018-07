Micale espera que vitória contra o Coritiba resgate a confiança do Atlético-MG

O técnico Rogério Micale exaltou o desempenho dos jogadores do Atlético Mineiro na vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, neste domingo, na capital paranaense, com gols de Fábio Santos e Rafael Moura, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Micale acredita que o triunfo foi importante para resgatar a confiança do elenco.

"A equipe está de parabéns. A gente sai mais fortalecido, podendo respirar um pouco mais aliviado. Foi uma entrega muito grande. Mais do que parabéns pela vitória, que foi importantíssima, dei os parabéns aos jogadores por essa entrega, esse comprometimento de um com o outro, um se doando pelo outro. Acho que com esse espírito, essa alma de entrega, com a nossa qualidade, se readquirirmos a confiança, o Galo se torna forte", frisou o treinador atleticano.

Já o lateral-esquerdo Fábio Santos comemorou a atuação e a marcação do gol que abriu o caminho para a vitória, além de também citar o peso do triunfo para o astral do time. "Fazia tempo que eu não fazia gol e estou muito feliz, principalmente pela vitória, porque era um momento em que a gente precisava voltar a vencer para dar confiança, já que a gente vinha de alguns resultados negativos".

O próximo adversário do Atlético Mineiro será o Corinthians, líder do Brasileirão, na quarta-feira, às 21 horas, no Mineirão, pela 18ª rodada do torneio. Na visão de Micale, a partida será fundamental para consolidar a recuperação da equipe na temporada.

"Respeitamos a equipe do Corinthians, o Carille (treinador corintiano) está fazendo um grande trabalho, mas queremos uma situação melhor na competição. Vamos para esse jogo, com todo respeito ao Corinthians, mas estamos na nossa casa, no Mineirão. Então, a entrega vai ser total. Será um grande jogo, precisamos dos três pontos e vamos com tudo para tentar conseguir", enfatizou Rogério Micale.

A vitória sobre o Coritiba fez o Atlético Mineiro saltar para a décima posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Agora com 23 pontos, o time tem a mesma pontuação do Vasco, que ainda joga na rodada, nesta segunda, contra o Atlético-PR, e Cruzeiro, mas fica em desvantagem nos critérios de desempate do torneio em relação a ambos.