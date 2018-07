Micale faz 4 mudanças em lista da seleção sub-20 para torneio amistoso

Dois dos jogadores cortados da lista são do São Paulo: os zagueiros Lyanco e Éder Militão. O primeiro está machucado - nem foi relacionado para o jogo contra o Flamengo, no sábado - enquanto o segundo foi liberado a pedido do São Paulo. A CBF não explicou o motivo específico do corte.

Os outros dois desconvocados foram o lateral Raul, do Grêmio, e o atacante Caio Monteiro, do Vasco. Eles foram vetados por problemas físicos. Para compensar as baixas, Micale chamou o lateral-direito Gustavo Assis e o meia Giovanny, ambos do Atlético-PR, e o zagueiro Nathanael, do Atlético-MG.

Para o lugar de Éder Militão, o treinador da seleção convocou o zagueiro Lucas Cunha, do Braga, de Portugal. O elenco brasileiro terá que se apresentar neste domingo. O grupo vai treinar na Granja Comary, em Teresópolis, até o dia 7.

O quadrangular amistoso, a ser disputado no Chile, será realizado entre os dias 12 e 16. O Brasil enfrentará Uruguai, Equador e a seleção anfitriã. Quem somar mais pontos ficará com o título.