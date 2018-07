Micale leva 27 a Porto Alegre e avisa que deve poupar titulares

O técnico Rogério Micale relacionou nesta sexta-feira 27 jogadores para a viagem a Porto Alegre, onde o Atlético Mineiro enfrentará o Grêmio neste domingo, às 16 horas, na Arena Grêmio, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A intenção do treinador é reforçar a preparação para o decisivo duelo da próxima quarta-feira contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores - o time brasileiro foi derrotado na ida por 1 a 0.

Com praticamente todos os atletas à disposição, Rogério Micale trabalhará em duas frentes: os reservas devem atuar na partida contra o Grêmio, enquanto que os titulares treinarão não só neste sábado, como também no domingo e na segunda-feira, no CT do Internacional, em Porto Alegre.

No trabalho desta sexta-feira, aliás, enquanto os titulares na derrota para o Corinthians realizavam atividades físicas na academia, Rogério Micale comandou um treino com os reservas, que tinham a seguinte formação: Giovanni; Alex Silva, Matheus Mancini, Bremer e Leonan; Adilson, Roger Bernardo, Yago, Otero e Valdivia; Elder.

É provável, assim, que esse seja o time escalado para encarar o Grêmio. "Existe uma intenção (de escalar os reservas), mas ainda não vamos cravar isso porque a gente está discutindo várias situações", comentou Rogério Micale. "Mas a possibilidade é grande. Vamos levar a Porto Alegre um grupo grande de jogadores para que a gente possa dar atenção aos dois jogos. Uns vão entrar jogando contra o Grêmio e outros estarão trabalhando comigo, se preparando para o jogo da Libertadores. Então, existe esse planejamento".