Micale relaciona titulares, mas faz mistério no Atlético-MG

O técnico Rogério Micale optou pelo mistério no Atlético Mineiro. Ele relacionou todos os titulares do time para o jogo contra o Paraná, às 19 horas deste sábado, pela semifinal da Copa da Primeira Liga, mas não garantiu a escalação de todos eles no estádio Independência.

"Vamos viver cada jogo, pensar o melhor para o clube e para o elenco, colocando aqueles que, dentro da minha ótica, podem trazer um melhor desempenho para a equipe", desconversou o treinador. "Já tenho uma ideia de uma equipe titular, está muito próximo a isso. Os jogos já demonstram isso, a rotatividade é pequena, uma ou outra posição."

Micale manteve o mistério ao fechar o treino desta sexta-feira. Mas é certo que estiveram em campo Victor, Leonardo Silva, Fábio Santos, Adilson, Elias, Luan e Rafael Moura. Todos haviam ficado de fora do jogo contra o Internacional, pelo Brasileirão. Os sete jogadores foram incluídos na lista de relacionados de Micale para o duelo de sábado.

Por outro lado, o zagueiro Felipe Santana, que se recuperou de um edema na coxa, ficou de fora da convocação. O mesmo acontece com Cazares e Otero, que estão com a seleção do Equador nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor; Giovanni; Cleiton;

Laterais: Marcos Rocha, Alex Silva, Fábio Santos e Leonan;

Zagueiros: Leonardo Silva, Gabriel, Bremer e Erazo;

Volantes: Roger Bernardo, Adílson, Elias e Yago;

Meias: Valdívia e Marlone;

Atacantes: Robinho, Luan, Clayton, Pablo, Fred e Rafael Moura.