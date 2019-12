Michael agradece proposta do Corinthians e põe decisão nas mãos dos agentes

Revelação do Campeonato Brasileiro, o atacante Michael, do Goiás, está na mira de diversos clube, entre eles o Corinthians, que apresentou uma proposta para tentar contratá-lo. O jogador agradeceu o interesse do clube paulista, mas evitou entrar em detalhes sobre seu futuro.

"Acabei de ficar sabendo, mas teve alguém ali que me falou sobre isso. Fico feliz pelo carinho de milhões de pessoas que me mandaram mensagem, agradeço o carinho, a atenção, tenho contrato com o clube até 2021, se for pra sair, que seja a vontade de Deus, do clube e dos meus agentes. Se for pra sair, amém. Se não for, amém. Estou feliz, sou feliz no Goiás", comentou o atleta durante a entrega do Prêmio Bola de Prata.

O jogador de 23 anos tem multa rescisória no valor de R$ 50 milhões para venda ao exterior. O Goiás tem 80% dos direitos do atacante. "Meu futuro só quem sabe é Deus, nem eu sei, pra te falar a verdade. Meus procuradores, o clube, peço para que ninguém me fale nada e decidam o que for melhor para eles", disse.

Michael é um dos nomes pedidos pelo novo técnico do Corinthians, Tiago Nunes. Segundo o presidente Andrés Sanchez, o treinador fez uma lista com 17 jogadores para a próxima temporada. Por enquanto, o clube alvinegro ainda não anunciou nenhum jogador para a próxima temporada.

Para 2020 também deverá ter uma lista de dispensa com cerca de 10 jogadores. O primeiro a deixar o clube foi o zagueiro Manoel, que pertence ao Cruzeiro e tinha contrato de empréstimo até o final do ano. O jogador foi liberado da última partida no Brasileirão por desgaste muscular e deve voltar a Belo Horizonte nos próximos dias.