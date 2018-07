Michael espera se manter como titular no Flamengo

"Não esperava ser titular na Libertadores. Se voltar a ser escalado contra o Vasco, espero estar pronto novamente. Quero sempre ajudar o Flamengo e estou aqui para isso. Em um grupo qualificado como o nosso, tem que estar preparado para qualquer jogo", afirmou o jogador.

Satisfeito com o bom momento, Michael contou que a dedicação nos treinos foi importante para conquistar seu espaço. "Sai da água para o vinho. Vida de jogador é assim. Só que eu nunca me desanimei. Desde que cheguei aqui, me dediquei bastante nos treinamentos. Sabia que eu precisava estar pronto quando o treinador precisasse de mim", disse.