Michael faz dois, Flamengo vira sobre o Palmeiras e mantém tabu

Após duas semanas sem jogar, em razão das convocações para as Eliminatórias da Copa do Mundo, Palmeiras e Flamengo voltaram a campo neste domingo, no Allianz Parque, e os visitantes saíram do gramado radiantes. Com David Luiz, novo reforço flamenguista, assistindo tudo do camarote, o time comandado por Renato Gaúcho saiu atrás, quando Wesley abriu o placar, mas conseguiu a virada e venceu por 3 a 1, entrando no G-4 e diminuindo a diferença para os palmeirenses na tabela.

A vitória na partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão, a primeira do returno, foi construída com dois gols de Michael e um de Pedro. O resultado deixa o Flamengo com 34 pontos, em terceiro lugar, apenas um a menos que o Palmeiras, que tem 35 e vive um momento de oscilação na disputa da competição nacional.

Mesmo com longo período sem jogos, o Flamengo entrou em campo cheio de desfalques. Gabigol, que estava com a seleção, era um dos principais nomes da lista de baixas, assim como Diego e Filipe Luís. Os três foram titulares contra o Santos, no jogo passado, ocasião em que Renato Gaúcho já não contava com Bruno Henrique, ainda sem condições de jogo.

O Palmeiras, por outro lado, tinha força máxima, com exceção do lateral Jorge, que sequer estreou. De volta na sexta-feira após jogarem as Eliminatórias por Brasil e Uruguai, Weverton e Piquerez foram para o jogo. Apesar de estar mais inteiro que o adversário, o time paulista não começou bem e sofreu com as investidas flamenguistas, mas o talento de Wesley fez a diferença. Aos 14 minutos, o atacante recebeu na direita, pedalou e se livrou da marcação dupla antes de entrar na área e fazer o gol.

Dois minutos depois, o placar já estava empatado novamente. Everton Ribeiro fez a bola viajar tranquilamente por cima da defesa palmeirense até encontrar Michael, livre para empatar o jogo com um cabeceio firme. A intenção do Flamengo era aproveitar a reação rápida para tentar a virada, mas Arrascaeta sentiu uma lesão muscular, ainda aos 23 minutos, e foi substituído por Vitinho. Sem o uruguaio em campo, a equipe carioca perdeu força ofensiva e a partida seguiu equilibrada até a parada para o intervalo.

O segundo tempo teve um início de superioridade palmeirense, com certo volume de jogo no campo de defesa do Flamengo durante os cinco primeiros minutos. Assim que esse momento passou, Pedro apareceu para virar o jogo, aos 11 minutos, quando recebeu um cruzamento na marca do pênalti e subiu mais alto do que os marcadores para cabecear bonito no canto de Weverton.

Atrás no placar, o Palmeiras ficou com a bola e criou algumas jogadas ofensivas, mas o Flamengo estava muito tranquilo, defendendo bem e aguardando a oportunidade de contra-atacar, que surgiu aos 35 minutos. No lance, Michael recebeu a bola de Vitinho, venceu Marcos Rocha no mano a mano e encheu o pé para superar Weverton, fechando o placar da vitória flamenguista. Ainda deu tempo de Zé Rafael ser expulso nos acréscimos, após falta em Arão.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado, quando visita a Chapecoense na Arena Condá, a partir das 17 horas, pela 21ª rodada do Brasileirão. Já o Flamengo recebe o Grêmio no Maracanã, na quarta-feira, para a decisão das quartas de final da Copa do Brasil, às 21h30, após goleada por 4 a 0 no jogo de ida.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 3 FLAMENGO

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez (Willian); Danilo (Patrick de Paula), Zé Rafael e Raphael Veiga (Gustavo Scarpa); Rony (Luiz Adriano), Wesley (Breno Lopes) e Dudu. Técnico: Abel Ferreira.

FLAMENGO – Diego Alves; Isla (Matheuzinho), Gustavo Henrique, Bruno Viana e Ramon; Willian Arão, Andreas Pereira (Gomes), Arrascaeta (Vitinho) e Everton Ribeiro (Thiago Maia); Michael e Pedro (Rodinei). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS – Wesley, aos 14, e Michael, aos 16 minutos do segundo tempo. Pedro, aos 11, e Michael, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Vitinho, Zé Rafael e Pedro.

CARTÃO VERMELHO – Zé Rafael.

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (GO)

PÚBLICO – Sem público.

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo (SP)