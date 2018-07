Michael promete municiar Adriano e Vágner Love

"O resultado tem de acontecer. Precisamos ir para cima deles com muita inteligência. Vamos precisar envolver o adversário para fazer com que a bola chegue no Love e no Adriano. Não precisamos de 20 gols, são apenas dois. Mas se levarmos, precisaremos ter calma e tranquilidade", disse.

Minimizando as provocações do adversário, que criticou a defesa flamenguista e ironizou o peso de Adriano e Vágner Love, Michael opinou que um jogador profissional precisa saber lidar com essa situação. "Não é isso que vai nos motivar. Nesta época de jogos decisivos acontecem essas coisas [provocações], mas sabemos lidar com isso", completou.