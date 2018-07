Michel Alves admite pressão, mas quer ser líder vascaíno

Entre eles, Michel Alves chega logo após a saída do experiente goleiro Fernando Prass, que era um dos líderes vascaínos até ser contratado pelo Palmeiras. E o reforço admitiu que será um desafio lidar com a pressão que a equipe certamente sofrerá dos seus torcedores no próximo ano, mas mostrou que está pronto para se tornar uma "referência positiva para os mais jovens".

"Se você mostra coisas negativas você não serve de espelho para ninguém. Eu quero agregar valores no grupo porque esse é o principio para se obter o sucesso", enfatizou o jogador, que projetou um 2013 de sucesso com o Vasco, apesar de o clube viver sérias dificuldades financeiras e estar em processo de reformulação do seu elenco.

"Temos que ter responsabilidade todo dia em função do trabalho porque a exigência do futebol é muito grande, ainda mais se tratando de uma grande equipe como o Vasco da Gama. Todos os jogadores que aqui são apresentados têm que fazer por merecer para vestir essa camisa. A cobrança vai ser grande e estou preparado para enfrentar, mas os momentos bons também vão aparecer. Acredito que vamos fazer uma boa temporada", projetou o goleiro de 31 anos, que em 2012 ajudou o Criciúma a obter o acesso à elite do Campeonato Brasileiro.

Dez anos mais jovem do que Michel Alves, Thiaguinho também reconheceu que o momento vivido pelo Vasco é tenso, mas encara com naturalidade a responsabilidade que terá de assumir no clube. "Estou aqui para somar e trabalhar muito. Vou esperar minha hora sempre com muita humildade. A cobrança sempre existe, mas estamos aqui para contribuir com o clube", enfatizou o jogador revelado pelo Cruzeiro, que neste ano vestiu as camisas do Villa Nova e do Nacional de Nova Serrana, ambos de Minas Gerais.