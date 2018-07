Michel Bastos assina e São Paulo oficializa reforço por 18 meses

Reforço de última hora, o meia Michel Bastos assinou na tarde desta quarta-feira contrato de um ano e meio com o São Paulo. O jogador de 31 anos, com passagem pela seleção brasileira, acertou salário de R$ 200 mil mensais na última reunião entre as duas partes, que já davam como garantida a negociação no início do dia.

Michel Bastos estava livre para negociar seu futuro desde que deixou o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos - na última temporada europeia estava emprestado à Roma. O meia chega ao São Paulo no último dia da janela de transferências, que será encerrada ainda nesta quarta.

"Buscávamos um atleta versátil e com cultura tática europeia, qualidades do Michel. Nos encantou, também, o desejo do jogador em atuar por nós evidenciado ao se enquadrar na atual realidade do clube", declarou o gerente executivo de futebol do clube, Gustavo Vieira de Oliveira.

Lateral-esquerdo de origem, Michel Bastos pode jogar como volante ou até mesmo ponta esquerda, função em que se destacou na França. Na seleção, atuou na lateral e foi titular na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, então sob o comando do técnico Dunga.

"Você voltar depois de quase dez anos na Europa para um dos maiores, se não for o maior clube do Brasil é uma honra. Felizmente tive outras propostas e escolhi o São Paulo. Eu sempre tive um planejamento de carreira e quando pensava nisso me preparava para voltar ao país em um time grande. Hoje estou tendo a oportunidade de realizar este projeto da forma que planejei. Estou muito feliz, orgulhoso e empolgado por vestir esta camisa", disse o jogador.

Buscando nova chance na equipe nacional, Bastos quer aproveitar o retorno de Dunga ao comando da seleção para se destacar em solo brasileiro, onde despontou no Atlético-PR, Grêmio e Figueirense.

"Ele é um jogador de muita qualidade, de Copa do Mundo, e que reforça o elenco em mais de um setor. O Michel vai ser muito importante para o time", disse o técnico Muricy Ramalho, após a assinatura do contrato do novo reforço.