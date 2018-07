Doriva lamenta fúria de Michel e desconversa sobre Lugano: 'Não sei'

Michel Bastos causou polêmica ao comemorar o terceiro gol da vitória do São Paulo contra o Sport , neste sábado, pedindo para a torcida ficar em silêncio. Após o duelo, o jogador não quis falar e saiu rapidamente do estádio. Para o técnico Doriva, não foi um gesto legal. "Infelizmente, ele não se conteve", afirmou o treinador.

Apesar do pequeno público, Michel estava sendo hostilizado por uma parte da torcida. Ao marcar o gol, ele reagiu. "A gente sabe que os nervos estão à flor da pele. Realmente não é fácil, principalmente no primeiro jogo após a eliminação na Copa do Brasil. Infelizmente aconteceu, mas é o que eu disse... O torcedor está chateado como nós, o bom é que a gente teve uma excelente performance com uma equipe muito qualificada", continuou Doriva.

O treinador também falou sobre a possível chegada do zagueiro Lugano, que voltou à lista de opções do clube com o novo presidente, Carlos Augusto Barro e Silva, o Leco. Mas Doriva garante que ele não tem de vir somente pela fama. "Sinceramente, não sei. A gente tem de avaliar melhor e ver como ele está. Não basta ter sido um grande ídolo, tem de estar em um bom momento dentro de campo."