Michel Bastos não vê o Santos como favorito na Copa do Brasil

O meia Michel Bastos está de volta ao São Paulo após ficar afastado por quatro jogos por lesão e nesta terça-feira descartou qualquer favoritismo do Santos para a partida desta quarta, no Morumbi, pela Copa do Brasil. O jogador de 32 anos disse que a sua equipe tem mais qualidade que o adversário e, por isso, tem condições de levar a melhor no confronto válido pela semifinal.

"Eles têm jogadores um pouco mais rápidos que os nossos, mas a qualidade do São Paulo prevalece", disse o meia. Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, Michel Bastos é a novidade do time titular ao entrar na vaga de Rogério, que por já ter atuado na competição pelo Vitória, será desfalque no primeiro jogo da semifinal. A partida de volta será na próxima semana, na Vila Belmiro.

As duas equipes são concorrentes diretas também por vaga no G4 do Brasileiro, competição em que o Santos vem de uma série positiva de resultados, enquanto o São Paulo não ganha há duas rodadas. No último encontro entre os dois, o clube da Vila Belmiro ganhou por 3 a 0 em casa. No Campeonato Paulista, eliminou o rival ao ganhar por 2 a 1 pela semifinal.

Apesar desse retrospecto, Michel não admite falar de favoritismo santista. "É outra competição. São 50% de chances para cada um. Os dois têm condições de passar. Espero que no final, com a qualidade que temos, o São Paulo passe", afirmou o meia. "A gente vai ser muito cobrado se não conseguir ir para a final." Para o jogo no Morumbi, 14 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

O São Paulo, do técnico Doriva, encerrou a preparação com um treino fechado no CT da Barra Funda. Os jornalistas tiveram acesso ao local apenas 1h30min após o início da atividade. A tendência é que o time titular seja escalado com: Rogério Ceni; Bruno, Lucão, Luiz Eduardo e Matheus Reis; Rodrigo Caio, Thiago Mendes e Ganso; Michel Bastos, Alexandre Pato e Luis Fabiano.