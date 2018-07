Michel Bastos deve ficar fora de jogo contra o River Plate

O meia Michel Bastos, do São Paulo, tem possibilidade de conseguir se recuperar de uma lesão na coxa direita a tempo de retornar aos treinos nesta terça-feira, mas dificilmente terá condições de jogar na quinta-feira, contra o River Plate, pela Copa Libertadores. O jogador está fora do time há dez dias, desde quando se lesionou contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista.

Segundo o médico do clube, José Sanchez, Michel Bastos pode ter condições de trabalhar com bola nesta terça-feira. O pouco tempo para evolução física até a partida em Buenos Aires é o que dificulta a presença do meia. Nesta segunda-feira, na reapresentação do time no CT da Barra Funda, o jogador ficou apenas no departamento médico e não treinou junto com os companheiros.

Com a ausência quase garantida, Michel Bastos deve ser novamente substituído por Carlinhos na partida. O técnico Edgardo Bauza ainda terá mais dois dias de treinos para definir a equipe. O último trabalho, na véspera, deve ser realizado já em Buenos Aires. O São Paulo busca um bom resultado contra o River Plate para se recuperar da inesperada derrota da estreia em casa por 1 a 0 para o The Strongest.

Nesta segunda-feira os reservas fizeram um treino com bola no gramado, enquanto os titulares na derrota por 3 a 1 para o São Bernardo, no último sábado, participaram de uma atividade regenerativa. Bauza cancelou o treino que faria no último domingo para evitar o desgaste do elenco e terá pela frente três compromissos complicados para o clube. Depois do River, na quinta, o São Paulo recebe no domingo o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, e logo viaja para a Venezuela, onde na quarta-feira enfrentará o Trujillanos, pela Libertadores.