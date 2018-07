Michel Bastos deve reforçar o São Paulo contra o Vitória

O meia Michel Bastos deve ser a novidade no São Paulo para enfrentar o Vitória, na quarta-feira, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador está recuperado de lesão na coxa direita que o afastou das seis últimas partidas e voltou a treinar com o restante dos companheiros na atividade desta segunda-feira pela manhã, no CT da Barra Funda.

A última partida do jogador foi a derrota por 2 a 1 para o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, pela Copa Libertadores. Desde então, Michel Bastos ficou no departamento médico, até retornar a correr pelo campo e a participar das atividades físicas na última semana. Nos últimos compromissos, foi o argentino Centurión quem assumiu a função de substituto do titular no time.

O possível retorno de Michel Bastos coincide com a volta do zagueiro Rodrigo Caio e do meia Paulo Henrique Ganso, que estavam na seleção brasileira para a disputa da Copa América Centenário. A dupla deve voltar ao Brasil na terça-feira e ainda não está definido se estará liberada para o jogo na quarta-feira. O atacante Kelvin, que não treinou nesta segunda, passou a ser dúvida para a partida.

O atacante Calleri treinou nesta segunda e deve ser outra novidade para enfrentar o Vitória, já que no sábado não participou da derrota por 2 a 1 para o Atlético-PR, no Morumbi, pois foi liberado para viajar à Argentina e acompanhar o funeral de um amigo que faleceu vítima de acidente de moto. O jogador argentino não atua há cinco partidas.