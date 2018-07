Michel Bastos deve voltar a atuar pelo São Paulo na semana que vem

O meia Michel Bastos só deve voltar a participar dos jogos do São Paulo na semana que vem. A previsão veio do técnico Ricardo Gomes na noite desta quinta-feira, após a vitória do time sobre o Cruzeiro, por 1 a 0, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo com uma reunião nesta semana para definir a permanência dele no clube e de ter ficado fora dos três últimos compromissos, o retorno vai demorar um pouco.

O jogador de 33 anos tem se mostrado abaixo das condições físicas e técnicas ideais, além de demonstrar abalo psicológico pelo ocorrido há cerca de três semanas. A invasão de grupo de torcedores membros de uma torcida organizada ao CT da Barra Funda acabou com uma agressão a três atletas, incluindo Michel Bastos. "Ele vai se recuperar bem. Os dois últimos treinos dele foram muito bons. Isso foi marcante. Talvez daqui uma semana a dez dias ele vai voltar", explicou Ricardo Gomes.

Há três partidas o meia é sequer relacionado para o banco de reservas. Na última terça-feira a diretoria conversou com Michel Bastos, descartou negociá-lo e definiu a permanência dele no elenco. O último jogo dele foi contra o Coritiba, um empate sem gols no Morumbi no dia seguinte à invasão.

O técnico afirmou que nos últimos dias conversou não só com Michel Bastos, mas também com outros jogadores de quem espera mais rendimento. Wesley, Bruno e Carlinhos foram os escolhidos. "Trabalhamos no dia a dia. Quando se troca de treinadores, junto com a ressaca da Libertadores, mais o acidente pela derrota para o Juventude, perde a confiança. Sem a segurança a gente não consegue fazer nada em campo", explicou.