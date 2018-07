Michel Bastos diz estar pronto para ser titular contra o River

O meia se machucou no dia 27 do mês passado, na partida contra a Ponte Preta, pelo Paulistão. Ele sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa direita e perdeu duas partidas do time nas últimas semanas.

Ciente dos duelos importantes que o São Paulo tem pela frente, ele diz ter intensificado o trabalho na fisioterapia para voltar logo à equipe. "Quando machuquei, pensei nos jogos que tínhamos pela frente. É difícil não poder ajudar os companheiros em campo. Fiquei chateado de ficar fora nos últimos dois jogos, mas estou muito feliz de estar no grupo pra esse jogo contra o River Plate", afirmou.

Michel Bastos foi liberado pelo departamento médico do clube na terça-feira e, nesta manhã, já apareceu na lista de relacionados, embarcando em seguida com o grupo para Buenos Aires. "Se eu não jogar, posso ajudar com minha presença incentivando o grupo. Temos qualidade e podemos fazer um bom resultado. Estou bastante confiante, o grupo é de qualidade e experiente também", declarou.

O duelo é decisivo para o São Paulo por causa do tropeço na estreia na fase de grupos. Ainda sem pontuar, o time brasileiro ocupa o terceiro lugar do Grupo 1. Se perder do River, ficará a seis pontos do líder The Strongest, colocando em risco suas pretensões na Libertadores.