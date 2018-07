Michel Bastos e Rafael Toloi ficaram fora de treino do São Paulo

Em preparação para o primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Cruzeiro, o técnico Milton Cruz começou a esboçar a escalação do São Paulo em treinamento realizado na manhã desta quinta-feira no CT da Barra Funda, mas não pôde contar com o zagueiro Rafael Toloi e o meia Michel Bastos no trabalho.

Toloi está com enxaqueca, enquanto Michel Bastos se recupera de uma virose. Assim, ambos ficaram sob os cuidados do departamento médico nesta manhã. À princípio, porém, eles não preocupam para o confronto com o Cruzeiro no Morumbi.

Depois de um trabalho realizado com a intenção de aprimorar as tabelas e as finalizações, Milton Cruz montou dois times para um trabalho de ataque contra defesa, com o reserva Renan Ribeiro sendo o goleiro. A equipe principal foi formada por Bruno, Reinaldo, Denilson, Souza, Wesley, Paulo Henrique Ganso, Centurión e Alexandre Pato.