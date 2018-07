Michel Bastos e Rodrigo Caio voltam aos treinos na equipe do São Paulo

O São Paulo treinou nesta terça-feira em dois períodos e contou com duas novidades no elenco. O meia Michel Bastos e o zagueiro Rodrigo Caio voltaram a integrar as atividades da equipe e ficam à disposição do técnico Juan Carlos Osorio para o clássico de domingo contra o Corinthians, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

Michel deixou mais cedo o treino da segunda-feira com um corte no pé esquerdo. Recuperado do problema, participou das atividades no dia seguinte. Já Rodrigo Caio tinha ficado fora dos trabalhos na sexta-feira e na segunda para fazer reforço muscular na academia, mas já retomou as atividades junto com o grupo.

Sob forte calor, Osorio comandou trabalhos pela manhã e pela tarde. A parte tática voltada para o clássico deve começar a ser preparada na quinta-feira, quando o colombiano faz um treino fechado no CT da Barra Funda. O técnico Juan Carlos Osorio já não poderá contar com Alexandre Pato, fora por questões contratuais, além de Thiago Mendes e Luis Fabiano, suspensos.

O trabalho dos jogadores teve a companhia dos dois filhos do técnico. Sérgio, de 15 anos, e Juan Sebastián, de 12, brincaram com a bola perto dos jogadores. O mais novo, inclusive, vestia a camisa do São Paulo.