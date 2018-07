Michel Bastos fica fora de treino e desfalca São Paulo contra Santos

Em processo final de recuperação de um estiramento na coxa direita, Michel Bastos chegou a treinar com o time na última sexta-feira. No entanto, neste sábado ele fez um trabalho individual e específico com o preparador físico Bruno Militano para aprimorar a forma física. O retorno do meia deve acontecer na rodada seguinte, diante do Linense.

Como era esperado, o treinador escalou novamente o argentino Centurión na ponta direita, de volta após ficar no banco de reservas contra o Botafogo-SP. Bauza também conta com o retorno do volante Thiago Mendes, que cumpriu suspensão na última partida. Por outro lado, Paulo Henrique Ganso não poderá atuar por ter levado o terceiro cartão amarelo.

As atividades deste sábado tiveram início com o técnico apresentando um vídeo para os atletas para, em seguida, partir ao gramado para um trabalho tático. Bauza deu atenção especial às bolas paradas, tanto na defesa quanto no ataque do São Paulo.

A equipe que treinou neste sábado e deve entrar como titular no domingo para o clássico foi: Denis; Bruno, Lugano, Maicon e Carlinhos; João Schmidt, Hudson, Thiago Mendes, Daniel e Centurión; Calleri.